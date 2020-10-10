Модні експерти назвали найбільш трендову модель взуття на осінь 2020 року. Головна її особливість – товста та масивна платформа.

Модні експерти назвали наймоднішу модель взуття осені 2020 року – черевики на товстій підошві. Про це написали в американському Vogue та фешн-виданні Who What Wear.

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Такі моделі взуття демонстрували у своїх колекціях на осінь-зиму 2020 року імениті будинки моди Louis Vuitton та Valentino, зокрема, французька модель Тіна Кунакі приміряла їх на собі. Втім, черевики є і в більш бюджетних марках, наприклад, в Zara.

Черевики повинні бути з товстої шкіри і мати потужну високу платформу. У виданнях зазначають, що така модель – ідеальна новинка цієї осені, що актуальна як ніколи. Однак, кожні бренди по-своєму бачать таке взуття.

"Компанія Bottega зробила підошву трохи вище і додала лого своєї торгової марки. Що стосується The Row, то черевики прикрашені простою застібкою-блискавкою, яка робить цю грубу пару більш елегантною", – наголошують експерти.

З чим поєднувати черевики на масивній платформі

Модні експерти радять носити такі моделі взуття з укороченими джинсами, щоб максимально підкреслювати їхній грубий стиль. Можна робити по-інакшому: вдягати легке плаття з квітковим принтом, яке так само вдало підкреслить взуття.