Модные эксперты назвали самую трендовую модель обуви на осень 2020 года. Главная ее особенность – толстая и массивная платформа.

Модные эксперты назвали самую модную модель обуви осени 2020 года – ботинки на толстой подошве. Об этом написали в американском Vogue и фэшн-издании Who What Wear.

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Такие модели обуви демонстрировали в своих коллекциях на осень-зиму 2020 года именитые дома моды Louis Vuitton и Valentino, в частности, французская модель Тина Кунаки примеряла их на себе. Впрочем, ботинки есть и в более бюджетных марках, например, в Zara.

Ботинки должны быть из толстой кожи и иметь мощную высокую платформу. В изданиях отмечают, что такая модель – идеальная новинка этой осени, которая актуальна как никогда. Однако, каждые бренды по-своему видят такую обувь.

"Компания Bottega сделала подошву чуть выше и добавила логотип своей торговой марки. Что касается The Row, то ботинки украшены простой застежкой-молнией, которая делает эту грубую пару более элегантной", – отмечают эксперты.

С чем сочетать ботинки на массивной платформе

Модные эксперты советуют носить такие модели обуви с укороченными джинсами, чтобы максимально подчеркивать их грубый стиль. Можно делать по-другому: надевать легкое платье с цветочным принтом, которое так же удачно подчеркнет обувь.