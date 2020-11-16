В Австралії невдовзі розпочнуться зйомки новинки Marvel – фільму "Тор: Кохання та грім". У стрічці зніметься не тільки красень Кріс Гемсворт, але і його колега Кріс Пратт, добре відомий глядачам за роллю Пітера Квілла.

Кріс Пратт у фільмі "Тор: Кохання та грім"

Вже у січні 2021 року в Австралії розпочнуться зйомки 4 частини "Тора". До країни вже прилетів режисер Тайка Вайтіті, який розпочав підготовку до створення цієї захопливої новинки Marvel. Та поки зйомки не розпочались, у журналі Variety опублікували цікаві деталі майбутньої стрічки.

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За даними журналістів, окрім головних акторів Кріса Гемсворта і Наталі Портман, на глядачів чекатиме поява Кріса Пратта у фільмі. Він перевтілиться у свого персонажа Пітера Квілла.

Поява цього супергероя у стрічці була досить прогнозованою. Все тому, що у "Месниках: Завершення" Тор приєднується до команди Зоряного Лицаря та вирушає на його космічному кораблі. У новій стрічці ці два лідера об'єднаються проти нового лиходія.

Акторський склад нового "Тора"

Новинка Marvel матиме чимало сюрпризів для глядачів. Зокрема, кіноманів вже здивувало приєднання до франшизи Крістіана Бейла. У фільмі "Тор: Кохання та грім" він зіграє лиходія. Таке рішення актора було неочікуваним для любителів супергеройських фільмів, адже в кіновсесвіті DC він перевтілився у захисника Бетмена.

Окрім цього, відомо, що у стрічці "Тор: Кохання та грім" зіграють:

Кріс Гемсворт – бог Тор

Наталі Портман – науковець Джейн Фостер, в якої, за чутками ЗМІ, виявлять онкохворобу

Тесса Томпсон – Валькірія, яка стала новим правителем Асгарда

Кріс Пратт – Пітер Квілл, Зоряний Лицар

Крістіан Бейл – загадковий лиходій

Прем'ра фільму запланована на лютий 2022 року.