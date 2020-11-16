В Австралии вскоре начнутся съемки новинки Marvel – фильма "Тор: Любовь и гром". В ленте снимется не только красавец Хемсворт, но и его коллега Крис Пратт, хорошо известный зрителям по роли Питера Квилла.

Крис Пратт в фильме "Тор: Любовь и гром"

Уже в январе 2021 года в Австралии начнутся съемки 4 части "Тора". В страну уже прилетел режиссер Тайка Вайтити, который начал подготовку к созданию этой увлекательной новинки Marvel. Но пока съемки не начались, в журнале Variety опубликовали интересные детали будущей ленты.

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По данным журналистов, кроме главных актеров Криса Хемсворта и Натали Портман, зрителей ждет появление Криса Пратта в фильме. Он превратится в своего персонажа Питера Квилла.

Появление этого супергероя в фильме было достаточно прогнозируемым. Все потому, что в "Мстителях: Финал" Тор присоединяется к команде Звездного Рыцаря и отправляется на его космическом корабле. В новой ленте эти два лидера объединятся против нового злодея.

Актерский состав нового "Тора"

Новинка Marvel будет иметь немало сюрпризов для зрителей. В частности, киноманов уже удивило присоединение к франшизе Кристиана Бейла. В фильме "Тор: Любовь и гром" он сыграет злодея. Такое решение актера было неожиданным для любителей супергеройских фильмов, ведь в киновселенной DC он превратился в защитника Бэтмена.

Кроме того, известно, что в фильме "Тор: Любовь и гром" сыграют:

Крис Хемсворт – бог Тор

Натали Портман – ученый Джейн Фостер, в которой, по слухам СМИ, обнаружат онкозаболевание

Тесса Томпсон – Валькирия, которая стала новым правителем Асгарда

Крис Пратт – Питер Квилл, Звездный Рыцарь

Кристиан Бэйл – загадочный злодей

Премьера фильма запланирована на февраль 2022 года.