Настя Каменських, відома українська співачка, щодня ділиться з підписниками новими фото. На них вона не втомлюється показувати, що веде здоровий та активний спосіб життя.

Українська знаменитість Настя Каменських багато уваги приділяє спорту. І кожен день вона проводить на тренуваннях у спортивному залі. Співачка поділилась новим фото з ранкової зарядки на інстаграм-сторінці.

До слова У сукні з квітковим принтом: Настя Каменських продемонструвала літній образ – фото

Настя позує на тлі природи: зеленої травички та озера. Для тренування зірка вдягнула чорний топ з її власного бренду NKsport, який вона заснувала в 2017 році. На ногах також чорні велосипедки і світлі наколінники. І для максимальної зручності на тренування вдягла чорні кросівки.

Також зірка не обійшлась без годинника. А хвилясте волосся вклала в пучок.

Прокинутися рано-вранці і вийти зустрічати ще літній і теплий світанок. У серпні запах ранку, природа й її фарби – чарівні,

– написала Каменських під фото.

Шанувальники оцінили таку вранішню світлину. "Хто також підтримує форму? Нумо разом, будемо підтримувати один одного", "Аж свіжим повітрям потягнуло", "Літні світанки найгарніші, а ти красуня", – пишуть фоловери.



Настя Каменських на ранковому тренуванні / Instagram / @kamenskux