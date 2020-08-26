Настя Каменских, известная украинская певица, ежедневно делится с подписчиками новыми фото. На них она не устает показывать, что ведет здоровый и активный образ жизни.

Украинская знаменитость Настя Каменских много внимания уделяет спорту. И каждый день она проводит на тренировках в спортивном зале. Певица поделилась новым фото с утренней зарядки на инстаграм-странице.

К слову В платье с цветочным принтом: Настя Каменских показала летний образ – фото

Настя позирует на фоне природы: зеленой травки и озера. Для тренировки звезда надела черный топ с ее собственного бренда NKsport, который она основала в 2017 году. На ногах также черные велосипедки и светлые наколенники. И для максимального удобства на тренировку надела черные кроссовки.

Также звезда не обошлась без часов. А волнистые волосы уложила в пучок.

Проснуться утром и выйти встречать еще летний и теплый рассвет. В августе запах утра, природа и ее краски – волшебные,

– написала Каменских под фото.

Поклонники оценили такую ​​утреннюю фотографию. "Кто также поддерживает форму? Давайте вместе будем поддерживать друг друга", "Аж свежим воздухом потянуло", "Летние рассветы красивые, а ты красавица", – пишут фоловеры.



Настя Каменских на утренней тренировке​ / Instagram / @kamenskux