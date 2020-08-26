В топе и велосипедках: Настя Каменских поделилась фото с утренней тренировки
Настя Каменских, известная украинская певица, ежедневно делится с подписчиками новыми фото. На них она не устает показывать, что ведет здоровый и активный образ жизни.
Украинская знаменитость Настя Каменских много внимания уделяет спорту. И каждый день она проводит на тренировках в спортивном зале. Певица поделилась новым фото с утренней зарядки на инстаграм-странице.
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Настя позирует на фоне природы: зеленой травки и озера. Для тренировки звезда надела черный топ с ее собственного бренда NKsport, который она основала в 2017 году. На ногах также черные велосипедки и светлые наколенники. И для максимального удобства на тренировку надела черные кроссовки.
Также звезда не обошлась без часов. А волнистые волосы уложила в пучок.
Проснуться утром и выйти встречать еще летний и теплый рассвет. В августе запах утра, природа и ее краски – волшебные,
– написала Каменских под фото.
Поклонники оценили такую утреннюю фотографию. "Кто также поддерживает форму? Давайте вместе будем поддерживать друг друга", "Аж свежим воздухом потянуло", "Летние рассветы красивые, а ты красавица", – пишут фоловеры.
Настя Каменских на утренней тренировке / Instagram / @kamenskux