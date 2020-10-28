Популярна українська співачка Настя Каменських, що виступає під псевдонімом NK, виглядає неймовірно як на світських заходах чи концертах, так і в повсякденному житті. Зірка продемонструвала новий образ в білому топі та чорній спідниці.

Світлини в новому образі Настя Каменських опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Знаменитість щодня демонструє публіці світлини в трендових аутфітах, що підійдуть всім українським модницям.

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Гарний образ Насті Каменських

Популярна співачка позувала в кімнаті. Для повсякденного образу вона підібрала білий топ на тонких бретелях. Його вона поєднала із стильними чорними шкіряними мінішортами. Їх прикрашав широкий ремінь, що водночас і підкреслив стрункість Каменських, а також металеві бусинки. Через відвертий образ видно засмаглу шкіру Насті, яка нещодавно відпочивала з Потапом в Туреччині.

Знаменитість вклала волосся в звичні пишні кучері та залишила його розпущеним. Вона постала без макіяжу та похизувалась натуральною вродою. До трендового look Настя Каменських підібрала аксесуари: тонкі золоті ланцюжки з підвісками та шиї та браслети на руці в схожому стилі.

"Увага до деталей. Як у своєму вбранні, так і у своєму житті. О, і чудового вечора, друзі", – написала під фото Каменських.



Настя Каменських у стильному образі / Instagram / @kamenskux