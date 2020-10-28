Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, выглядит как на светских мероприятиях или концертах, так и в повседневной жизни. Звезда продемонстрировала новый образ в белом топе и черной юбке.

Фотографии в новом образе Настя Каменских опубликовала на своей странице в инстаграме. Знаменитость ежедневно демонстрирует публике фотографии в трендовых аутфитах, которые подойдут всем украинским модницам.

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Красивый образ Насти Каменских

Популярная певица позировала в комнате. Для повседневного образа она подобрала белый топ на тонких бретелях. Его она соединила со стильными черными кожаными минишортами. Их украшал подчеркнувший стройность Каменских широкий ремень, а также металлические бусинки. Через откровенный образ видна загорелуая кожа Насти, которая недавно отдыхала с Потапом в Турции.

Знаменитость уложила волосы в привычные пышные кудри и оставила их распущенными. Она предстала без макияжа и похвасталась натуральной красотой. К трендовому look Настя Каменских подобрала аксессуары: тонкие золотые цепочки с подвесками и шее и браслеты на руке в похожем стиле.

"Внимание к деталям. Как в своем наряде, так и в своей жизни. О, и чудесного вечера, друзья", - написала под фото Каменских.



Настя Каменских в стильном образе / Instagram / @kamenskux