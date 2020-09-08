У топі та мініспідниці: молода мама Олеся Стефанко на відпочинку в Маямі
"Міс Україна Всесвіт-2011" та молода мама Олеся Стефанко зараз відпочиває в Маямі. Принагідно вона також ділиться фото з Флориди, на яких демонструє бездоганну фігуру після пологів.
Молода мама Олеся Стефанко, володарка титулу "Міс Україна Всесвіт-2011", народила сина на початку серпня. Дівчина довгий час живе в Маямі, там народився і її первісток Тео. Вона поділилась новим фото, але вже з відпочинку, на своїй інстаграм-сторінці.
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Олеся Стефанко позувала на тлі безмежного моря та високих будівель. Вона сперлась на дерево пальми, тримаючи у руках величезний кокос. Молода мама одягнулась відповідно до погоди, адже в Маямі тепло практично завжди.
Вона обрала кроп-топ і коричневу мініспідницю з бахромою. Також на її голові красується солом'яний капелюх з великими крисами. Образ також доповнила темними сонцезахисними окулярами. Олеся продемонструвала бездоганну фігуру після пологів.
Найкращі у Флориді. Весела неділя,
– підписала світлину Стефанко.
Шанувальники засипали компліментами молоду маму. "Ти просто неймовірно красива", "Красуня-мама", "Виглядаєш прекрасно. І позаду теж дуже гарно", "Красуня, така мила", – пишуть фани в коментарях.
Олеся Стефанко в Маямі / Instagram / @olesiastefanko