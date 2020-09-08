"Мисс Украина Вселенная-2011" и молодая мама Олеся Стефанко сейчас отдыхает в Майами. Попутно она также делится фото из Флориды, на которых демонстрирует безупречную фигуру после родов.

Молодая мама Олеся Стефанко, обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2011", родила сына в начале августа. Девушка долгое время живет в Майами, там родился и ее первенец Тео. Она поделилась новым фото, но уже с отдыха, на своей инстаграм-странице.

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Олеся Стефанко позировала на фоне моря и высоких зданий. Она опиралась на дерево пальмы, держа в руках огромный кокос. Молодая мама оделась в соответствии с погодой, ведь в Майами тепло практически всегда.

Она выбрала кроп-топ и коричневую мини-юбку с бахромой. Также на ее голове красуется соломенная шляпа. Образ также дополнила темными солнцезащитными очками. Олеся продемонстрировала безупречную фигуру после родов.

Лучшие во Флориде. Веселое воскресенье,

– подписала фотографию Стефанко.

Поклонники засыпали комплиментами молодую маму. "Ты просто невероятно красивая", "Красавица-мама", "Выглядишь прекрасно. И сзади тоже очень красиво", "Красавица, такая милая", – пишут фаны в комментариях.

Олеся Стефанко в Майами / Instagram / @olesiastefanko