Після завершення зйомок другого сезону шоу "Le Маршрутка" Леся Нікітюк оголосила про творчу паузу в кар'єрі та відправилась на відпочинок в Карпати. На тлі гір вона показала зухвалий образ в світлих джинсах зі срібною бахромою.

Влітку Леся Нікітюк багато подорожувала Україною заради зйомок проєкту "Le Маршрутка" та літала у відпустку до Туреччини з батьками. Після виснажливого ритму життя зірка вирішила відпочити з подругами в Карпатах серед гір та мальовничих пейзажів. Фото з курорту вона поширила в інстаграмі.

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Дівчата зупинились в Буковелі та вирішили покататися на конях. Свій активний відпочинок ведуча зазнімкувала для шанувальників.

Зухвалий образ Лесі Нікітюк

Зірка для насиченого дня обрала комфортний повсякденний образ, однак без епатажу не обійшлось. На ній світні обтислі джинси з високою талією, які прикрасила срібна бахрома по всій довжині. Верх look – короткий топ кремового кольору на широких бретелях. Зважаючи на осінню прохолоду, оголений плоский живіт Леся Нікітюк прикрила кофтою на ґудзиках в тон.

"Ковбойський" образ вона доповнила замшевими чоботами, а декольте прикрасила масивним ланцюжком з підвіскою у формі зірки. З бездоганною укладкою та макіяжем з акцентом на очі вона виглядала розкішно як на балконі номера, так і поряд з конем на полонині.

"Карпати – моя любов", – написала Леся Нікітюк.