После завершения съемок второго сезона шоу "Le Маршрутка" Леся Никитюк объявила о творческой паузе в карьере и отправилась на отдых в Карпаты. На фоне гор она показала дерзкий образ в светлых джинсах с серебряной бахромой.

Летом Леся Никитюк много путешествовала по Украине ради съемок проекта "Le Маршрутка" и летала в отпуск в Турцию с родителями. После утомительного ритма жизни звезда решила отдохнуть с подругами в Карпатах среди гор и живописных пейзажей. Фото с курорта она распространила в Инстаграме.

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Девушки остановились в Буковели и решили покататься на лошадях. Свой активный отдых ведущая пофотографировала для поклонников.

Дерзкий образ Леси Никитюк

Звезда для насыщенного дня выбрала комфортный повседневный образ, однако без эпатажа не обошлось. На ней светящиеся обтягивающие джинсы с высокой талией, которые украсила серебряная бахрома по всей длине. Верх look – короткий топ кремового цвета на широких бретелях. Несмотря на осеннюю прохладу, обнаженный плоский живот Леся Никитюк прикрыла кофтой на пуговицах в тон.

"Ковбойский" образ она дополнила замшевыми сапогами, а декольте украсила массивной цепочкой с подвеской в форме звезды. С безупречной укладкой и макияжем с акцентом на глаза она выглядела роскошно как на балконе номера, так и рядом с конем на пастбище.

"Карпаты – моя любовь", – написала Леся Никитюк.