Українська телеведуча Катя Осадча знає, як виглядати ідеально не лише в кадрі, а й у буденному житті. Зірка віддає перевагу комфортному повсякденному одягу й часто демонструє штанні образи. Цього разу вона зробила ставку на поєднання білого і червоного кольорів.

Стиль Каті Осадчої не залишається без уваги глядачів. Проте якщо в перед камерою вона з'являється в екстравагантних брендових речах та з капелюшком на голові, то серед її повсякденного гардеробу чимало стриманого, проте не менш ефектного одягу. В інстаграмі вона показала приклад буденного вбрання, яке легко повторять модниці.

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Катя Осадча обрала білий топ на тонких бретелях з глибоким декольте та приталені штани червоного кольору. Поєднанню кольорів відповідали й капці з квітковим принтом, якими знаменитість завершила look. Якщо вбрання телеведучої пасувало б і для сімейних прогулянок, то зачіска могла стати вишуканою деталлю вечірнього образу. Вона зібрала довге накручене волосся у низький хвіст, залишивши пасма попереду.

Зірка позувала сидячи на тлі напису In Art We Trust – "У мистецтві ми довіряємо". Осторонь такої промовистої фрази не залишився й український мультиартист Монатік, погодившись зі словами на фото.