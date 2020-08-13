Украинская телеведущая Катя Осадчая знает, как выглядеть идеально не только в кадре, но и в будничной жизни. Звезда предпочитает комфортную повседневную одежду и часто демонстрирует брючные образы. На этот раз она сделала ставку на сочетание белого и красного цветов.

Стиль Кати Осадчей не остается без внимания зрителей. Однако если перед камерой она появляется в экстравагантных брендовых вещах и шляпке, то среди ее повседневного гардероба немало сдержанной, однако не менее эффектной одежды. В инстаграме она показала пример будничного наряда, который легко повторят модницы.

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Катя Осадчая выбрала белый топ на тонких бретелях с глубоким декольте и приталенные брюки красного цвета. Сочетанию цветов отвечали и шлёпки с цветочным принтом, которыми знаменитость завершила look. Если наряд телеведущей подходил бы и для семейных прогулок, то прическа могла стать изысканной деталью вечернего образа. Она собрала длинные накрученные волосы в низкий хвост, оставив пряди впереди.

Звезда позировала сидя на фоне надписи In Art We Trust – "Мы верим в искусство". В стороне такой звучной фразы не остался и украинский мультиартист Монатик, согласившись со словами на фото.