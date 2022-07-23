Ці знаки зодіаку легко можуть досягти бажаного словами… та не тільки.

Читайте також Не вміють любити: 3 знаки зодіаку, які мають камінь замість серця

Близнюки

"Дволикі" Близнюки часто змінюють свої думки та наміри, і майстерно переконують інших в тому, що їх поточні твердження – виключно правильні.

Близнюки легко змусять інших вірити у їхні слова

Близнюки – природжені оратори, які зможуть підібрати слова для будь-яких виправдань. Тож довіряти проникливим промовам Близнюків вірте з обережністю – вони можуть легко вами зманіпулювати.

Рак

Емоційні Раки прекрасно розуміють силу своїх емоцій – і чудово ними користуються. Щоб отримати бажане, Раки задіюють всю тяжку артилерію – та не гребують не тільки болючими словами, але і слізьми.

Раки задіюють всі свої акторські здібності, щоб досягти бажаного

Для досягнення своєї мети Раки готові керувати навіть найближчими – і неважливо, наскільки масштабне бажання представників цього знаку зодіаку – вони досягнуть свого усіма способами.

Використавши весь запас своїх маніпулятивних здібностей, Раки як ні в чому не бувало продовжать спокійно спілкуватися зі співрозмовником, та не звертатимуть увагу на те, що комусь зробити неприємно.

Водолій

Самозакохані Водолії люблять, коли люди ними захоплюються. Представникам цього знаку зодіаку подобається, коли в них закохуються – неважливо, чи буде це випадковий перехожий чи друг дитинства.

Водолії люблять увагу і залицяльників

Водолії прагнуть зверхньо спостерігати, як люди страждають від нерозділеного кохання, все більше фліртуючи та дражнячи об'єкт зацікавлення. Проте, коли Водолію набридають любовні ігри, він швидко "відшиває" залицяльника.

При цьому, якщо жертва Водоліїв не має достатньо зацікавлення, вони готові докласти усіх зусиль, щоб врешті-решт отримати ще одного нещасного закоханого у свою власну колекцію.

Лев

Егоцентричні Леви завжди хочуть зробити так, щоб бажання оточення збігалися з їх власними. Зокрема Леви зациклені на власному збагаченні, тож зроблять усе, щоб їхні роботодавці нагороджували "найкращого" працівника.

Леви зроблять усе можливе, щоб досягти успіху в кар'єрі

У родині Леви також люблять покомандувати – всілякими виправданнями та нісенітницями Леви змусять інших зробити за них роботу та відпочивати на дивані, як справжні королі.