Эти знаки зодиака легко могут достичь желаемого словами… но не только.

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Близнецы

"Двухликие" Близнецы часто меняют свои мысли и намерения, и мастерски убеждают других в том, что их текущие утверждения – исключительно правильные.

Близнецы легко заставят других верить в их слова

Близнецы – врожденные ораторы, которые смогут подобрать слова для любых оправданий. Так что доверять проницательным речам Близнецов нужно с осторожностью – они могут легко вами манипулировать.

Рак

Эмоциональные Раки прекрасно понимают силу своих эмоций и прекрасно ими пользуются. Чтобы получить желаемое, Раки задействуют всю тяжелую артиллерию – но не гнушаются не только болезненными словами, но и слезами.

Раки задействуют все свои актерские способности, чтобы добиться желаемого

Для достижения своей цели Раки готовы руководить даже самыми близкими – и неважно, насколько масштабно желание представителей этого знака зодиака – они достигнут своего всеми способами.

Использовав весь запас своих манипулятивных способностей, Раки, как ни в чем не бывало, продолжат спокойно общаться с собеседником, и не будут обращать внимание на то, что кому-то сделали неприятно.

Водолей

Самовлюбленные Водолеи любят, когда люди ими восхищаются. Представителям этого знака зодиака нравится, когда в них влюбляются – неважно, будет ли это случайный прохожий или друг детства.

Водолеи любят внимание и поклонников

Водолеи стремятся свысока наблюдать, как люди страдают от безответной любви, все больше флиртуя и дразня объект интереса. Однако, когда Водолею надоедают любовные игры, он быстро "отшивает" ухажера.

При этом, если жертва Водолеев не имеет достаточного интереса, они готовы приложить все усилия, чтобы в конце концов получить еще одного несчастного влюбленного в свою собственную коллекцию.

Лев

Эгоцентрические Львы всегда хотят сделать так, чтобы желания окружающих совпадали с их собственными. В частности, Львы зациклены на собственном обогащении, поэтому сделают все, чтобы их работодатели награждали "лучшего" работника.

Львы сделают все возможное, чтобы добиться успеха в карьере

В семье Львы также любят покомандовать – всяческими оправданиями Львы заставят других сделать за них работу и отдыхать на диване, как настоящие короли.