Народна артистка, Герой України Ніна Матвієнко святкує день народження. Сьогодні, 10 жовтня, співачці виповнюється 73 роки. З цієї нагоди її донька Тоня опублікувала спільну світлину та адресувала найріднішій приємні слова.

Ніжну світлину донька Ніни Митрофанівни поширила на особистій сторінці в інстаграмі. Вона привітала виконавицю зі святом і зазначила, що усі привітання, які підписники залишуть у коментарях, вона прочитає мамі.

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Виконавиця постала перед камерою разом з іменинницею. Мама і донька дуже красиві, вони ніжно притулилися одна до одної і показали ту любов та гармонію, яка панує між ними.

Моя найрідніша! Многая літа вам!

– написала Тоня.

У коментарях прихильники активно залишають коментарі з теплими словами, які вже зовсім скоро Тоня прочитає своїй матусі.