Тоня Матвієнко чуттєво привітала маму з днем народження: зворушливий кадр
Народна артистка, Герой України Ніна Матвієнко святкує день народження. Сьогодні, 10 жовтня, співачці виповнюється 73 роки. З цієї нагоди її донька Тоня опублікувала спільну світлину та адресувала найріднішій приємні слова.
Ніжну світлину донька Ніни Митрофанівни поширила на особистій сторінці в інстаграмі. Вона привітала виконавицю зі святом і зазначила, що усі привітання, які підписники залишуть у коментарях, вона прочитає мамі.
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Виконавиця постала перед камерою разом з іменинницею. Мама і донька дуже красиві, вони ніжно притулилися одна до одної і показали ту любов та гармонію, яка панує між ними.
Моя найрідніша! Многая літа вам!
– написала Тоня.
У коментарях прихильники активно залишають коментарі з теплими словами, які вже зовсім скоро Тоня прочитає своїй матусі.
- Наша прекрасна та світла! Дорога! Многая літа! Бажаємо океан щастя та море любов! Радійте кожній миті!
- Найщиріші вітання мамі! Бажаю щастя, здоров'я та щедрих Божих ласк на многії літа!
- Від усієї душі бажаємо щастя, радості, благополуччя, здоров'я. Нехай Бог вас оберігає! А ми завжди чекаємо на нові пісні.
- Мої щирі вітання з днем народження! Хай Бог зберігає вас!
- Вітаю! Міцного здоров'я та усіх благ!