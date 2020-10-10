Тоня Матвиенко чувственно поздравила маму с днем рождения: трогательный кадр
Народная артистка, Герой Украины Нина Матвиенко празднует день рождения. Сегодня, 10 октября, певице исполняется 73 года. По этому случаю ее дочь Тоня опубликовала совместную фотографию и адресовала самой родной приятные слова.
Нежную фотографию дочь Нины Митрофановны распространила на личной странице в инстаграме. Она поздравила исполнительницу с праздником и отметила, что все поздравления, которые подписчики оставят в комментариях, она прочитает маме.
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Исполнительница предстала перед камерой вместе с именинницей. Мама и дочь очень красивые, они нежно прижались друг к другу и показали ту любовь и гармонию, которая царит между ними.
Моя родная! Многая лета вам!
– написала Тоня.
В комментариях поклонники активно оставляют комментарии с теплыми словами, которые уже совсем скоро Тоня прочтет своей матери.
- Наша прекрасная и светлая! Дорогая! Многая лета! Желаем океан счастья и море любви! Радуйтесь каждому мгновению!
- Искренние поздравления маме! Желаю счастья, здоровья и щедрых Божьих милостей на многие лета!
- От всей души желаем счастья, радости, благополучия, здоровья. Пусть Бог вас хранит! А мы всегда ждем новые песни.
- Мои искренние поздравления с днем рождения! Пусть Бог хранит вас!
- Поздравляю! Крепкого здоровья и всех благ!