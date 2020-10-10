Народная артистка, Герой Украины Нина Матвиенко празднует день рождения. Сегодня, 10 октября, певице исполняется 73 года. По этому случаю ее дочь Тоня опубликовала совместную фотографию и адресовала самой родной приятные слова.

Нежную фотографию дочь Нины Митрофановны распространила на личной странице в инстаграме. Она поздравила исполнительницу с праздником и отметила, что все поздравления, которые подписчики оставят в комментариях, она прочитает маме.

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Исполнительница предстала перед камерой вместе с именинницей. Мама и дочь очень красивые, они нежно прижались друг к другу и показали ту любовь и гармонию, которая царит между ними.

Моя родная! Многая лета вам!

– написала Тоня.

В комментариях поклонники активно оставляют комментарии с теплыми словами, которые уже совсем скоро Тоня прочтет своей матери.