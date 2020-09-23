Голлівудський актор Том Круз таки полетить у космос для зйомок нового фільму. Проєкт він реалізує спільно з Ілоном Маском, який є власником компанії SpaceX. Наразі у мережі оприлюднили дату першого польоту знімальної групи.

Коли Том Круз полетить у космос

Як повідомляють представники альманаху Space Shuttle у твіттері, це станеться у жовтні 2021 року. У мережі опублікували заплановані польоти в космос на найближчі 3 роки, де особливе місце має мандрівка Тома Круза і знімальної групи.

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Зазначається, що актор здійснить політ в космос на SpaceX Crew Dragon. Поряд з ілюстрацією судна можна побачити ремарку, що пілотом стане Лопес Алегрія, туристами вписані Том Круз та режисер Даг Лайман, а от ім'я третього пасажира поки не розголошується. У західних ЗМІ припускають, що мова йде про оператора, якого ще не затвердили на цю роботу.

So its confirmed that @CommanderMLA is flying the @Axiom_Space @SpaceX #CrewDragon tourist mission with Director @DougLiman & Tom Cruise. One seat still to be filled. They are to launch in October, 2021. pic.twitter.com/dn6SLvCOGz — Space Shuttle Almanac (@ShuttleAlmanac) September 19, 2020

Що відомо про перший фільм, знятий в космосі

Вперше про зйомки художнього фільму в космосі заговорили на початку травня 2020 року. Тоді всі західні таблоїди поширили інформацію, що в історичній для Голлівуду події візьме участь знаний екстремал Том Круз. Оскільки майже всі зйомки будуть відбуватись у космосі, до проєкту долучився винахідник і засновник Space X Ілон Маск, а також NASA.

Сюжет унікальної стрічки перебуває на стадії обговорення, тому поки немає конкретних деталей, чого чекати кіноманам. Однак можна з впевненістю сказати, що трюки виконуватиме Том Круз, адже актор навіть небезпечні кадри полюбляє робити без каскадерів. Окрім цього, кількість осіб, які будуть перебувати на судні Space X, обмежена, тому припускають, що актор сам постане у новому фільмі.