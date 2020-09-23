Голливудский актер Том Круз таки полетит в космос для съемок нового фильма. Проект он реализует совместно с Илоном Маском, который является владельцем компании SpaceX. Сейчас в сети обнародовали дату первого полета съемочной группы.

Когда Том Круз полетит в космос

Как сообщают представители альманаха Space Shuttle в твиттере, это произойдет в октябре 2021 года. В Сети опубликовали запланированные полеты в космос на ближайшие 3 года, где особое место имеет путешествие Тома Круза и съемочной группы.

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Отмечается, что актер совершит полет в космос на SpaceX Crew Dragon. Рядом с иллюстрацией судна можно увидеть ремарку, что пилотом станет Лопес Алегрия, туристами вписаны Том Круз и режиссер Даг Лайман, а вот имя третьего пассажира пока не разглашается. В западных СМИ предполагают, что речь идет об операторе, которого еще не утвердили на эту работу.

So its confirmed that @CommanderMLA is flying the @Axiom_Space @SpaceX #CrewDragon tourist mission with Director @DougLiman & Tom Cruise. One seat still to be filled. They are to launch in October, 2021. pic.twitter.com/dn6SLvCOGz — Space Shuttle Almanac (@ShuttleAlmanac) September 19, 2020

Что известно о первом фильме, снятом в космосе

Впервые о съемках художественного фильма в космосе заговорили в начале мая 2020 года. Тогда все западные таблоиды распространили информацию, что в историческом для Голливуда событии примет участие известный экстремал Том Круз. Поскольку почти все съемки будут происходить в космосе, к проекту присоединился изобретатель и основатель Space X Илон Маск, а также NASA.

Сюжет уникальной ленты находится на стадии обсуждения, поэтому пока нет конкретных деталей, чего ждать киноманам. Однако можно с уверенностью сказать, что трюки будет выполнять Том Круз, ведь актер даже опасные кадры любит делать без каскадеров. Кроме этого, количество лиц, которые будут находиться на судне Space X, ограничено, поэтому предполагают, что актер сам предстанет в новом фильме.