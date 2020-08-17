Телеведуча Катя Осадча цього літнього сезону встигла продемонструвати чимало трендових образів для повсякденних виходів. Цього разу зірка обрала світлі шорти й сорочку, підкресливши свою тендітну фігуру та похизувавшись красою без макіяжу.

Ведуча Катя Осадча вже повернулась до України з тривалого відпочинку в Туреччині й розпочала зйомки програми "Світське життя". Проте навіть щільний графік зйомок не завадить їй показати новий образ в інстаграмі. Зірка влаштувала зйомку в парку на світанку й підкорила мережу не лише своїм сяючим виглядом без косметики, а й мальовничою локацією.

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На фото Катя Осадча постала у білому костюмі, який складався з шортів у рожеву смужку та сорочки. Довгі рукава блузи вона підкотила, а низ зав'язала на талії, акцентуючи на стрункості.

Літній образ завершили білі лофери. На відпочинку на узбережжі Середземного моря ведуча чудово засмагла, а вбрання лише підкреслювало золотистий колір шкіри. У кадрі вигідно виглядали стрункі підтягнуті ніжки Осадчої.

Знаменитість позувала на тлі сходу сонця з зібраним у високий пучок волоссям і без макіяжу. Вона спрямувала погляд поза об'єктив й щиро усміхалась. Катя Осадча наголосила, що до завершення літа залишилось всього два тижні, а в коментарях шанувальники зазначили, що саме зараз варто ловити кожну мить.