Телеведущая Катя Осадчая в этом летнем сезоне успела продемонстрировать немало трендовых образов для повседневных выходов. На этот раз звезда выбрала светлые шорты и рубашку, подчеркнув свою хрупкую фигуру и похваставшись красотой без макияжа.

Ведущая Катя Осадчая уже вернулась в Украину с длительного отдыха в Турции и начала съемки программы "Светская жизнь". Однако даже плотный график съемок не помешает ей показать новый образ в инстаграме. Звезда устроила съемку в парке на рассвете и покорила сеть не только своим сияющим видом без косметики, но и живописной локацией.

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На фото Катя Осадчая появилась в белом костюме, который состоял из шорт в розовую полоску и рубашки. Длинные рукава блузки она подкатила, а низ завязала на талии, акцентируя на стройности.

Летний образ завершили белые лоферы. На отдыхе на побережье Средиземного моря ведущая прекрасно загорела, а наряд только подчеркивал золотистый цвет кожи. В кадре выгодно выглядели стройные подтянутые ножки Осадчей.

Знаменитость позировала на фоне восхода солнца с собранными в высокий пучок волосами и без макияжа. Она устремила взгляд вне объектива и искренне улыбалась. Катя Осадчая отметила, что до окончания лета осталось всего две недели, а в комментариях поклонники отметили, что именно сейчас стоит ловить каждое мгновение.