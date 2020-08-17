Звездные супруги украинских телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова продолжают делиться с поклонниками общими романтическими фотографиями. В сети все чаще появляются их фото, где влюбленные не стесняются показывать чувства.

На этот раз трогательное сообщение на личной инстаграм-странице сделал Юрий Горбунов. Он опубликовал кадр с любимой и отметил, что лето продолжается.

Читайте также На свидании с мужем: Катя Осадчая взбудоражила сеть романтическими фотографиями с любимым

Юрий и Катя летний отпуск проводили в Турции, на берегу Средиземного моря. Звездная пара наслаждалась теплыми днями и принимала солнечные ванны. Горбунов вернулся в Украину раньше, чем его жена и сын, поскольку начались съемки ленты "Скажене весілля 3", где он играет одну из ролей. Однако, судя по снимку, супруги уже воссоединились и проводят последние недели лета вместе.

Новое фото Осадчей и Горбунова

На селфи, которое Юрий обнародовал на своем аккаунте, влюбленные позируют, нежно обняв друг друга. Каждая их фотография очаровывает пользователей сети, ведь Осадчая и Горбунов являются одной из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе и фолловерам интересно следить за моментами из их личной жизни. Катя одета в желтое платье с цветочным принтом, а Юрий – красивую светлую футболку.

Телеведущая собрала волосы назад, а на лице сделала легкий макияж. Ее образ красиво подчеркнул идеальный золотистый загар, а улыбка на лице добавила фотографии особого шарма.

"Хорошего всем воскресенья! Лето продолжается!", – написал в заметке Юрий.