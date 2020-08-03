Звездные супруги, украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, поехали на отдых в солнечную Турцию. Пока маленький сын играл в детском клубе, родители отправились на романтическое свидание.

Катя и Юрий после ослабления карантина путешествовали по Украине и изучали ее живописные уголки. Теперь влюбленные отправились в зарубежное путешествие. Несколько дней они отдыхают на побережье Средиземного моря, а яркими фотографиями делятся с поклонниками в социальных сетях. На личной инстаграм-страничке телеведущая распространила чувственные кадры, где предстала в объятиях мужа.

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Поскольку влюбленные работают в одной сфере, то довольно часто проводят время вместе на съемочных площадках. Они привыкли постоянно быть вместе, поэтому даже на отдых никогда не отправляются по отдельности. Для летнего отпуска за границей в период пандемии коронавируса пара выбрала Турцию, где наслаждается теплыми днями на фешенебельном курорте. Преимуществом этого места является малое количество туристов, что делает отдых более безопасным.

Свидание Кати Осадчей и Юрия Горбунова

Для романтического свидания Катя и Юрий выбрали заведение на берегу моря. Телеведущая надела легкое белое платье, которое соединила с бежевыми босоножками. Дополнила образ многочисленными лаконичными украшениями: цепочкой, серьгами, браслетами. Волосы звезда собрала в хвост, а на лицо не наносила косметику, хвастаясь натуральной красотой.

Горбунов появился рядом с женой в наряде белого цвета. Таким образом у супругов получился отличный family look, который добавил прекрасному вечеру нежности.

У родителей тоже может быть пару часов на себя. Пока Иван исследует детский клуб,

– написала в публикации Катя.

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