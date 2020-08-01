Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились на желанный отдых. Пара несколько дней проводит в Турции, где релаксирует в голубой водичке Средиземного моря и принимает солнечные ванны на побережье. Влюбленные не забывают делиться совместными фото с поклонниками.

Катя и Юрий являются одной из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. Из-за работы в одной сфере, их графики часто совпадают и они много времени проводят вместе на съемочных площадках и на различных мероприятиях. Однако влюбленные обожают такой ритм и всегда также вместе отдыхают. На личной инстаграм-странице Юрий поделился совместным снимком с женой, которым взбудоражил сеть.

Читайте также Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают с сыном в Турции: удивительные фото

Семейное селфи Катя сделала во время купания в море. Осадчая и Горбунов изображены мокрыми, но счастливыми. После длительного пребывания на карантине они мечтали побывать у моря, поэтому не теряют ни минуты и наслаждаются моментом. На их лицах сияют улыбки. Похоже, что солнечные летние дни удались на славу.

Катя предстала перед камерой в черном купальнике-бандо, а шею украсила оригинальной подвеской. Она не наносила на лицо косметику и таким образом в очередной раз продемонстрировала естественную красоту. Осадчая является сторонницей натуральной красоты и всегда дает лицу возможность отдохнуть от ежедневных макияжей, которые ей делают на съемках.

Когда вместо полноценного отпуска есть всего несколько дней, надо эти дни провести в красивых местах,

– написал в заметке Юрий.