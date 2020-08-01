Зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова відправилося на омріяний відпочинок. Пара декілька днів проводить у Туреччині, де релаксує у блакитній водичці Середземного моря та приймає сонячні ванни на узбережжі. Закохані не забувають ділитися спільними фото із прихильниками.

Катя та Юрій є однією із найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. Через роботу в одній сфері, їхні графіки часто збігаються і вони багато часу проводять разом на знімальних майданчиках та різноманітних заходах. Проте закохані обожнюють такий ритм і завжди також разом відпочивають. На особистій інстаграм-сторінці Юрій поділився спільним знімком із дружиною, яким розбурхав мережу.

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Сімейне селфі Катя зробила під час купання у морі. Осадча та Горбунов зображені мокрими, проте дуже щасливими. Після тривалого перебування на карантині вони мріяли побувати біля моря, тому не втрачають жодної хвилини і насолоджуються моментом. На їхніх обличчях сяють усмішки. Схоже, що сонячні літні дні вдалися на славу.

Катя постала перед камерою у чорному купальнику-бандо, а шию прикрасила оригінальною підвіскою. Вона не наносила на обличчя косметику і таким чином вкотре продемонструвала природну вроду. Осадча є прихильницею натуральної краси і завжди дає обличчю можливість відпочити від щоденних макіяжів, які їй роблять на зйомках.

Коли замість повноцінної відпустки є всього декілька днів, треба ці дні провести в красивих місцях,

– написав у дописі Юрій.