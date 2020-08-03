Зіркове подружжя українських телеведучих Каті Осадчої та Юрія Горбунова відправилося на відпочинок в сонячну Туреччину. Поки маленький син грався у дитячому клубі, батьки відправилися на романтичне побачення.

Катя та Юрій після послаблення карантину мандрувати Україною та вивчали її мальовничі куточки. Тепер закохані відправилися у закордонну подорож. Декілька днів вони відпочивають на узбережжі Середземного моря, а яскравими світлинами діляться із шанувальниками у соціальних мережах. На особистій інстаграм-сторінці телеведуча поширила чуттєві кадри, де постала в обіймах чоловіка.

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Оскільки закохані працюють в одній сфері, то досить часто проводять час разом на знімальних майданчиках. Вони звикли постійно бути разом, тому навіть на відпочинок ніколи не відправляються поокремо. Для літньої відпустки за кордоном у період пандемії коронавірусу пара обрала Туреччину, де насолоджується теплими лнями на фешенебельному курорті. Перевагою цього місця є мала кількість туристів, що робить відпочинок безпечнішим.

Побачення Каті Осадчої та Юрія Горбунова

Для романтичного побачення Катя та Юрій обрали заклад на березі моря. Телеведуча одягнула легку білу сукню, яку поєднала із бежевими босоніжками. Доповнила образ численними лаконічними прикрасами: ланцюжком, сережками, браслетами. Волосся зірка зібрала у хвіст, а на обличчя не наносила косметику, хизуючись натуральною вродою.

Горбунов постав поруч із дружиною у вбранні білого кольору. Таким чином у подружжя вийшов чудовий family look, що додав прекрасному вечору ніжності.

У батьків теж може бути пару годин на себе. Поки Іван досліджує дитячий клуб,

– написала в публікації Катя.

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