Зіркове подружжя українських телеведучих Каті Осадчої та Юрія Горбунова продовжує ділитися з шанувальниками спільними романтичними світлинами. У мережі все частіше з'являються їх фото, де закохані не соромляться показувати почуття.

Цього разу зворушливий допис на особистій інстаграм-сторінці зробив Юрій Горбунов. Він опублікував кадр з коханою та зазначив, що літо продовжується.

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Юрій та Катя літню відпустку проводили в Туреччині, на березі Середземного моря. Зіркова пара насолоджувалася теплими днями і приймала сонячні ванни. Горбунов повернувся в Україну раніше, ніж його дружина та син, оскільки розпочалися зйомки стрічки "Скажене весілля 3", де він грає одну з ролей. Проте, судячи зі знімку, подружжя вже возз'єдналося і проводить останні тижні літа разомм.

Нове фото Осадчої та Горбунова

На селфі, яке Юрій оприлюднив на своєму акаунті, закохані позують, ніжно обійнявши один одного. Кожна їх світлина зачаровує користувачів мережі, адже Осадча та Горбунов є однією із найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі і фоловерам цікаво стежити за моментами з їх особистого життя. Катя одягнена у жовту сукню з квітковим принтом, а Юрій – красиву світлу футболку.

Телеведуча зібрала волосся назад, а на обличчі зробила легкий макіяж. Її образ гарно підкреслив ідеальну золотисту засмагу, а усмішка на обличчі додала світлині особливого шарму.

"Гарної всім неділі! Літо продовжується!", – написав у дописі Юрій.