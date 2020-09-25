Український мультиартист Монатік замилував мережу сімейною світлиною. Він показав, як з дружиною та двома синами відпочивають в Туреччині.

Співак поділився зворушливим фото на особистій сторінці в інстаграмі. Після насиченого робочого літа він відправився на відпочинок, для якого обрав сонячну Туреччину.

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Зіркова сім'я позувала на пірсі на морському узбережжі. Очевидно, що фото було зроблене після купання, адже Монатік, його кохана Ірина та сини – Платон і Данило були мокрими.

Досі пара не наважується публікувати кадри, де повністю видно обличчя нащадків, тому і на цьому фото вони позували обернутими спиною до камери.

Малюки радіють, адже обожнюю море і щасливі, що змогли провести вдосталь часу з батьками. Не приховує радості і подружжя. Після тривалого перебування на карантині і роботи над новими проєктами пара нарешті змогла відправитися в омріяну відпустку.

Ну ось…. Здається, відпочили… Пора починати новий ритм….

– написав під фото Монатік.



Монатік з дружиною та синами на морі / Instagram / @monatik_official