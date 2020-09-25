Украинский мультиартист Монатик очаровал сеть семейной фотографией. Он показал, как с женой и двумя сыновьями отдыхают в Турции.

Певец поделился трогательным фото на личной странице в инстаграме. После насыщенного рабочего лета он отправился на отдых, для которого выбрал солнечную Турцию.

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Звездная семья позировала на пирсе на морском побережье. Очевидно, что фото было сделано после купания, ведь Монатик, его возлюбленная Ирина и сыновья Платон и Даниил были мокрыми.

До сих пор пара не решается публиковать кадры, где полностью видны лица потомков, поэтому и на данном фото они позировали повернутыми спиной к камере.

Малыши радуются, ведь обожают море и счастливы, что смогли провести вдоволь времени с родителями. Не скрывает радости и супруги. После длительного пребывания на карантине и работы над новыми проектами пара наконец смогла отправиться в долгожданный отпуск.

Ну вот.... Кажется, отдохнули... Пора начинать новый ритм....

- написал под фото Монатик.



Монатик с женой и сыновьями на море / Instagram / @monatik_official