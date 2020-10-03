Французька модель та дружина актора Венсана Касселя перебуває на Тижні моди в Парижі. Зірка не забуває щоразу ділитися з шанувальниками новими стильними образами.

Відома 23-річна французька модель Тіна Кунакі на Тижні моди в Парижі невпинно хизується стильними образами. Чергову серію світлин вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

До слова У плащі від українського бренду: Тіна Кунакі вразила образом на Тижні моди в Парижі – фото

Образ Тіни Кунакі

Модель постала перед об'єктивом у впевненій позі. Для чергового заходу на Тижні моди Тіна обрала синю трикотажну сукню з глибоким вирізом та об'ємними довгими рукавами. Її вона поєднала з білими ботфортами на високих підборах.



Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

Трендовий аутфіт Кунакі доповнював макіяж. Візажисти м'яко вирівняли тон обличчя тональним кремом та злегка підкреслили вилиці рум'янами й очі тушшю. Особливості образу надає червона помада на губах, яка вдало підкреслює пишні губи моделі. Тіна поділилась роликом того, як їй робили макіяж.

Для перегляду відео гортайте праворуч:

Також зірці зробили лаконічну укладку волосся, розділивши його та зачесавши назад. "Руки, яким я довіряю найбільше. Спасибі за гарний настрій і приголомшливе шоу!", — підписала ролик модель. Її світлини та відео шанувальники оцінили десятками тисяч вподобань.



Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey