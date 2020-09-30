Французька модель та дружина актора Венсана Касселя Тіна Кунакі добре знається на брендах та щоразу постає перед публікою у трендовому вбранні. Для Тижня моди в Парижі знаменитість обрала шкіряний плащ від українського бренду Olēnich.

Тижні моди традиційно відвідують тисячі людей. Хоча у світі триває пандемія коронавірусу і діють певні обмеження, проте модниці не втрачають жодної можливості вийти на публіку та похизуватися стильними аутфітами. До чиста моделей, про вбрання яких вже говорять ЗМІ, належить і Тіна Кунакі.

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Тіна Кунакі у плащі від бренду Olēnich

Для показу Coperni, що відбувався в рамках паризького Тижня моди, Тіна обрала чорний плащ з еко-шкіри від відомого українського бренду Olēnich. Цей бренд спеціалізується здебільшого на створенні верхнього одягу. Поціновувачами Olēnich вже стали всесвітньо відомі люди, серед яких Ірина Шейк, Коко Роша, Кортні Кардашян та Еймі Сонг.

Під плащ Тіна одягнула легку сукню блакитного кольору. Стильний look модель поєднала з білими туфлями-човниками з відкритою п'яткою на підборах. Також підібрала трендову сумку в тон сукні. Оскільки показ відбувався в умовах пандемії COVID-19, то на обличчя Кунакі одягнула чорну захисну маску.

Розкішне волосся зірка вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила ефектний макіяж з акцентом на очах.