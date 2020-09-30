Французская модель и жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки хорошо разбирается в брендах и каждый раз предстает перед публикой в трендовом наряде. Для Недели моды в Париже знаменитость выбрала кожаный плащ от украинского бренда Olēnich.

Недели моды традиционно посещают тысячи людей. Хотя в мире продолжается пандемия коронавируса и действуют определенные ограничения, однако модницы не упускают никакой возможности выйти на публику и похвастаться стильными аутфитами. К новым моделям, о нарядах которых уже говорят СМИ, относится и Тина Кунаки.

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Тина Кунаки в плаще от бренда Olēnich

Для показа Coperni, который проходил в рамках парижской Недели моды, Тина выбрала черный плащ из эко-кожи от известного украинского бренда Olēnich. Этот бренд специализируется в основном на создании верхней одежды. Ценителями Olēnich уже стали всемирно известные люди, среди которых Ирина Шейк, Коко Роша, Кортни Кардашян и Эйми Сонг.

Под плащ Тина надела легкое платье голубого цвета. Стильный look модель совместила с белыми туфлями-лодочками с открытой пяткой на каблуке. Также подобрала трендовую сумку в тон платью. Поскольку показ проходил в условиях пандемии COVID-19, то на лицо Кунаки надела черную защитную маску.

Роскошные волосы звезда уложила в фирменные кудри, а на лице сделала эффектный макияж с акцентом на глазах.