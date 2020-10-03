Французская модель и жена актера Венсана Касселя находится на Неделе моды в Париже. Звезда не забывает каждый раз делиться с поклонниками новыми стильными образами.

Известная 23-летняя французская модель Тина Кунаки на Неделе моды в Париже неустанно щеголяет стильными образами. Очередную серию фотографий она опубликовала на личной странице в инстаграме.

К слову В плаще от украинского бренда: Тина Кунаки поразила образом на Неделе моды в Париже – фото

Образ Тины Кунаки

Модель предстала перед объективом в уверенной позе. Для очередного мероприятия на Неделе моды Тина выбрала синее трикотажное платье с глубоким вырезом и объемными длинными рукавами. Его она соединила с белыми ботфортами на высоких каблуках.



Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

Трендовый аутфит Кунаки дополнял макияж. Визажисты мягко выровняли тон лица тональным кремом и слегка подчеркнули скулы румянами и глаза тушью. Особенности образу придает красная помада на губах, которая удачно подчеркивает пышные губы модели. Тина поделилась роликом того, как ей делали макияж.

Для просмотра видео листайте вправо:

Также звезде сделали лаконичную укладку волос, разделив их и зачесав назад. "Руки, которым я доверяю больше всего. Спасибо за хорошее настроение и потрясающее шоу!"- подписала ролик модель. Ее фотографии и видео поклонники оценили десятками тысяч одобрений.



Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey