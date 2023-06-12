Тиждень почнеться з невдач у 3 знаків зодіаку: про кого йдеться
Новий тиждень червня буде нещасливим для трьох знаків зодіаку. Їх переслідуватимуть невдачі у певних сферах.
Початок нового тижня пройде не без труднощів для Раків, Скорпіонів та Водоліїв, пише 24 Канал. Що їх чекає – дивіться далі.
До слова Улюбленці зірок: до кінця червня значно пощастить 3 знакам зодіаку
Рак
Новий тиждень червня випробовуватиме ваші стосунки на міцність. Доведеться багато спілкуватися з другою половинкою, щоб віднайти спільну мову.
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Скорпіон
На Скорпіонів цього тижня чекатиме багато справ з документацією. Через плутанину в них можуть виникнути фінансові проблеми.
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Водолій
Справи на роботі у Водоліїв йтимуть добре, та натомість вас дуже розчарує близьке оточення. Також варто звернути увагу на своє здоров'я.
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