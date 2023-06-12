Начало новой недели пройдет не без труда для Раков, Скорпионов и Водолеев, пишет 24 Канал. Что их ждет – смотрите дальше.

К слову Любимцы звезд: к концу июня значительно повезет 3 знакам зодиака

Рак

Новая неделя июня будет испытывать ваши отношения на прочность. Придется много общаться со второй половинкой, чтобы найти общий язык.

Гороскоп для Раков

Скорпион

Скорпионов на этой неделе будет ждать много дел с документацией. Из-за путаницы у них могут возникнуть финансовые проблемы.

Гороскоп для Скорпионов

Водолей

Дела на работе у Водолеев будут идти хорошо, но вас очень разочарует близкое окружение. Также следует обратить внимание на свое здоровье.

Гороскоп для Водолеев