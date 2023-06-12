Початок нового тижня пройде не без труднощів для Раків, Скорпіонів та Водоліїв, пише 24 Канал. Що їх чекає – дивіться далі.

До слова Улюбленці зірок: до кінця червня значно пощастить 3 знакам зодіаку

Рак

Новий тиждень червня випробовуватиме ваші стосунки на міцність. Доведеться багато спілкуватися з другою половинкою, щоб віднайти спільну мову.

Гороскоп для Раків

Скорпіон

На Скорпіонів цього тижня чекатиме багато справ з документацією. Через плутанину в них можуть виникнути фінансові проблеми.

Гороскоп для Скорпіонів

Водолій

Справи на роботі у Водоліїв йтимуть добре, та натомість вас дуже розчарує близьке оточення. Також варто звернути увагу на своє здоров'я.

Гороскоп для Водоліїв