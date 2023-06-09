Червень 2023 року буде максимально вдалим для Близнюків, Терезів та Козерогів. Їм щаститиме по максимуму, пише 24 Канал.

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Близнюки

У представників цього знака зодіаку буде сприятливий період для подорожей та мандрівок. Можливо, їм навіть вдасться купити автомобіль.

Гороскоп для Близнюків

Терези

Терези – справжні улюбленці зірок цього місяця. Їм дуже щаститиме з фінансовими справами та в особистому житті. Мало не всі зустрічі проходитимуть успішно та матимуть успіх.

Гороскоп для Терезів

Козеріг

Козерогам у червні щаститиме у всьому, що пов'язано з освітою. Вони добре складуть іспити та захистять усі роботи й проєкти.

Гороскоп для Козерогів