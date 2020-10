Раніше основною функцією титрів було познайомити глядача з акторами та передати загальний настрій. Якщо це детектив, то музика і стиль титрів мають бути відповідними. А в сучасному світі цим складно зацікавити вимогливу аудиторію. Тому шоуранеру потрібно докладати ще більше зусиль. Пропонуємо підбірку титрів, які точно запам’ятовуються.

Деякі заставки серіалів перетворились на окремий вид мистецтва. Саме вони зробили більшість продукції дуже впізнаваною. Про титри до серіалів, які ввійшли в історію – розповідає 24 канал.

"Твін Пікс"

Твін Пікс – це вигадане містечко, де й розгортаються основні події. Титри до серіалу акцентують увагу на тому, що побутові речі, тихі міста та звичайні люди можуть бути не тільки загадковими, але й небезпечними.

Музика Анджело Бадаламенті, види таємничого вашингтонського міста і пташка – створюють атмосферу, передають емоції, а також налаштовують глядача на перегляд серіалу.

"Справжня кров"

Розробкою титрів займалась компанія Digital Kitchen, яка використовувала підпалені полароїдні фото Луїзіанських видів, краплі крові та кадри з документальних стрічок і сімейних архівів.

Релігійний фанатизм, заборонений секс, життя, смерть – все це з’єдналось у півтора хвилинному ролику.

"Дикий Захід"

Від пошуків пригод до вбивств і розпусти – інтро досить прозоро натякає на головні теми. Серіал "Дикий Захід" від телеканалу НВО покорив глядачів з першого сезону. Основні події відбуваються у парку атракціонів, який не такий простий, як може здатися спочатку.

" Інтро" від слова Introduction, що в перекладі означає "вступ". У серіалах інтро повинно за кілька секунд налаштувати глядача на потрібну хвилю та передати суть історії.

"Підпільна імперія"

Серіал доволі реалістичний і розповідає про життя американців у міжвоєнні роки. А ось титри несподівано сюрреалістичні та з невідповідною музикою. Шоуранер Теренс Вінтер сам обирав саундтрек до стартових титрів, ним став – Straight Up and Down групи The Brian Jonestown Massacre. За його словами, він не хотів на заставку передбачувану музику, яка б збігалась з часом подій серіалу.

У американському телебаченні часто використовують термін " шоуранер", що українською означає виконавчий продюсер. Він відповідає за основний напрямок і розвиток проєкту, та поєднує обов'язки сценариста, виконавчого продюсера та редактора сценаріїв.

"Дуже дивні справи"

Лаконічні, але дуже стильне інтро до відомого серіалу від NETFLIX – "Дуже дивні справи". Серіал про підлітків, який викликає мурашки від страху навіть у дорослих.

"Справжній детектив"

"Справжній детектив" мав одну з найстильніших заставок 2010 року. З перших секунд стає зрозуміло, що глядача чекає щось незвичайне та загадкове. Атмосфера південної готики, зелено-жовті болота, драматичні портрети задають настрій на всю серію.

"Американська історія жахів"

До вашої уваги 9 хвилин титрів до всіх сезонів серіалу "Американська історія жахів". Сюжети останніх сезонів уже не викликають стільки страху, як раніше, але титри й досі залишаються моторошними й атмосферними. Спробуйте забути про похмурі психіатричні клініки та про зловісні підвальні лабораторії, коли лягатимете спати.

"Пуститися берега"

У титрах до серіалу з’являються елементи Періодичної системи зеленого кольору – Br і Ba (бром і барій) у Breaking Bad. Також з’являється хімічна формула метамфетаміну, навколо якої відбуваються події в серіалі.

"Джессіка Джонс"

Коли дивишся на початкові титри, одразу виникає думка про комікси. Адже "Джессіка Джонс" американський веб-серіал, який створений для Netflix за однойменним персонажем коміксів Marvel, тому й титри відповідні. Вони виглядають загадково та цікаво.

"Гострі картузи"

Титри цього серіалу чимось нагадують початкове інтро до "Справжнього детектива". Але цей серіал більш гангстерський, про що й говорять титри. Газета, вогонь, перестрілки, та загадкові персонажі – натякають на неочікувані повороти сюжету.