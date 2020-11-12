Французька модель та дружина актора Венсана Касселя любить обирати стильне вбрання та красиві локації для фото. Знаменитість зробила фотосесію на галявині, яка дуже нагадує обійстя телепузиків – людиноподібних плюшевих істот, з антенами на головах і телеекранами на животі.

Нові кадри Тіна Кунакі опублікувала у своєму інстаграмі. Знаменитість позувала у білому костюмі з надписом, який складався з футболки та шортів на зав’язках.

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Такий літній образ модель завершила білими кросівками та шкарпетками. Волосся Кунакі розпустила та зробила легкий макіяж.

В Instagram у вас є фоловери, у реальному житті ви катаєтесь на роликах,

– написала Тіна Кунакі.

У коментарях шанувальники оцінили її образ. "Ти завжди королева", "Неймовірна", "Підпис до фото – вогонь", "Красуня", "Ти дивовижна".

До серії фотографій вона прикріпила фото чотирьох телепузиків, які позують саме на тому місці, де модель зробила фото. Показ британського телесеріалу для дітей до 7 років "Телепузики" завершився у 2001 році.

Діти особливо полюбили мультсеріал за казкових людиноподібних чотирьох істот Тінкі-Вінкі, Діпсі, Лалу і По за їхнє казкове життя в чарівній країні Телепузії.

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