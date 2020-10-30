Відома італійська модель Тіна Кунакі часто демонструє стильні образи в різних фотосесіях. Дружина Венсана Касселя приміряла чорну сукню з пір'ями, позуючи на дивані.

Тіна Кунакі, дружина Венсана Касселя та популярна італійська модель, поділилась черговими світлинами на своїй сторінці в інстаграмі. Вона продемонструвала новий стильний образ, який вразив мережу.

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Модель вирішила відпочити після насичених робочих днів та відправилась на відомий курорт Копакабана в Ріо-де-Жанейро. Там Тіна Кунакі зупинилася в готелі Belmond Copacabana Palace. Звідти зірка й поділилась фото.

Образ Тіни Кунакі

Знаменитість позувала на білому дивані в ефектній чорній мінісукні з страусиним пір'ям на тонких бретелях, яка демонструвала засмагле тіло Тіни та її бездоганну фігуру. Її вона поєднала з лакованими туфлями на високих підборах з гострим носком у тон. Стильний look доповнювала маленька чорна сумочка від італійського модного бренду Valentino.

Тіна зібрала волосся в лаконічний низький пучок. Модель вирішила постати з мінімальною кількістю макіяжу, тому тільки вирівняла тон та нафарбувала губи нюдовим блиском. Світлина виглядає дуже атмосферно, адже на ній поєднуються тільки чорний та білий кольори.



Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey