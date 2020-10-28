Зіркове подружжя 23-річної французької моделі Тіни Кунакі та 53-річного кіноактора Венсана Касселя не залишається без уваги публіки, проте вкрай рідко фотографується разом. Пара влаштувала романтичний відпочинок у Бразилії та підкорила спільними кадрами.

Знаменита пара Венсан Кассель і Тіна Кунакі тримають особисте життя подалі від камер і преси, однак час від часу все ж показують почуття публічно й роблять це так, що шквал обговорення у мережі неминучий. На особистій сторінці в інстаграмі модель показала, як провела відпустку з коханим у Ріо-де-Жанейро.

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Подружжя сфотографувалось на людному пляжі. Тіна Кунакі для відпочинку обрала яскраво-рожевий купальник на зав'язках, який бездоганно підкреслив груди, і коричневий берет з принтом. Венсан Кассель позував з оголеним торсом на піску, прикривши обличчя кепкою бордового кольору, яку зірці накинув хтось третій. Пара насолоджувалась часом разом і вкотре показала гармонію, яка панує між ними навіть попри 30-річну різницю у віці.



Тіна Кунакі та Венсан Кассель / Фото Instagram / @tinakunakey



Тіна Кунакі та Венсан Кассель / Фото Instagram / @tinakunakey

Венсан Кассель також вирішив закарбувати романтичну відпустку з коханою у своєму інстаграм-профілі . Він опублікував досить відвертий кадр, на якому з Тіною Кунакі сфотографувався вже в апартаментах з фантастичним виглядом на узбережжя. В обіймах чоловіка модель позувала топлес, показавши мільйонній аудиторії тендітні вигини тіла. Актор пригорнув дружину до себе та ніжно цілував.

Варто додати, що відпустку подружжя влаштувало під час другої хвилі спалаху коронавірусу в рідній Франції. І поки співвітчизники зірок готуються до локауту, вони насолоджуються сонцем в улюбленій Бразилії.