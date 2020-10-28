Тіна Кунакі захопила рідкісними фото з Венсаном Касселем: чуттєві кадри
Зіркове подружжя 23-річної французької моделі Тіни Кунакі та 53-річного кіноактора Венсана Касселя не залишається без уваги публіки, проте вкрай рідко фотографується разом. Пара влаштувала романтичний відпочинок у Бразилії та підкорила спільними кадрами.
Знаменита пара Венсан Кассель і Тіна Кунакі тримають особисте життя подалі від камер і преси, однак час від часу все ж показують почуття публічно й роблять це так, що шквал обговорення у мережі неминучий. На особистій сторінці в інстаграмі модель показала, як провела відпустку з коханим у Ріо-де-Жанейро.
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Подружжя сфотографувалось на людному пляжі. Тіна Кунакі для відпочинку обрала яскраво-рожевий купальник на зав'язках, який бездоганно підкреслив груди, і коричневий берет з принтом. Венсан Кассель позував з оголеним торсом на піску, прикривши обличчя кепкою бордового кольору, яку зірці накинув хтось третій. Пара насолоджувалась часом разом і вкотре показала гармонію, яка панує між ними навіть попри 30-річну різницю у віці.
Тіна Кунакі та Венсан Кассель / Фото Instagram / @tinakunakey
Тіна Кунакі та Венсан Кассель / Фото Instagram / @tinakunakey
Тіна Кунакі та Венсан Кассель / Фото Instagram / @vincentcassel