Звездные супруги 23-летняя французская модель Тина Кунаки и 53-летний киноактер Венсан Кассель не остаются без внимания публики, однако крайне редко фотографируются вместе. Пара устроила романтический отдых в Бразилии и покорила совместными кадрами.

Знаменитая пара Венсан Кассель и Тина Кунаки держат личную жизнь подальше от камер и прессы, однако время от времени все же показывают чувства публично и делают это так, что шквал обсуждений в сети неизбежен. На личной странице в инстаграме модель показала, как провела отпуск с любимым в Рио-де-Жанейро.

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Супруги сфотографировались на оживленном пляже. Тина Кунаки для отдыха выбрала ярко-розовый купальник на завязках, который безупречно подчеркнул грудь, и коричневый берет с принтом. Венсан Кассель позировал с обнаженным торсом на песке, прикрыв лицо кепкой бордового цвета, которую звезде накинул кто-то третий. Пара наслаждалась временем вместе и еще раз показала гармонию, которая царит между ними даже несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте.



Тина Кунаки и Венсан Кассель / Фото Instagram / @tinakunakey



Тина Кунаки и Венсан Кассель / Фото Instagram / @tinakunakey

Венсан Кассель также решил запечатлеть романтический отпуск с любимой в своем инстаграм-профиле. Он опубликовал довольно откровенный кадр, на котором с Тиной Кунаки сфотографировался уже в апартаментах с фантастическим видом на побережье. В объятиях мужчины модель позировала топлес, показав миллионной аудитории хрупкие изгибы тела. Актер прижал жену к себе и нежно целовал. Стоит добавить, что отпуск супруги устроили во время второй волны вспышки коронавируса в родной Франции. И пока соотечественники звезд готовятся к локдауну, они наслаждаются солнцем в любимой Бразилии.