Французская модель Тина Кунаки и актер Венсан Кассель вчера, 24 августа отпраздновали вторую годовщину свадьбы. По случаю этого праздника знаменитость поделилась в сети неопубликованной ранее подборкой свадебных фотографий.

Два года назад, 24 августа 2018 года, бывший муж Моники Беллуччи Венсан Кассель женился на модели Тине Кунаки. Супруги до сих пор горячо влюблены друг в друга, так как в сети можно увидеть множество жизнерадостных фотографий супругов.

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23-летняя модель, отмечая вторую годовщину свадьбы, в своем инстаграме решила поделиться новыми снимками с того самого дня, когда она стала женой французского актера.

Звезда выбрала на собственную свадьбу белоснежное платье с немалым декольте. Пышные формы и стройная талия Тины Кунаки смотрелись в этом платье очень эффектно. В то же время Венсан Кассель надел светлый костюм и рубашку сиреневого цвета. Свой образ он дополнил стильными очками.

На ранее неопубликованных фотографиях Тина Кунаки показала первые приготовления к свадьбе, на которых визажист делает ей макияж, а Венсан одевается. Среди других фото можно увидеть счастливое улыбающееся фото французского актера и несколько трогательных кадров молодых супругов.



Тина Кунаки опубликовала архивные кадры со свадьбы / Instаgram / @tinakunakey



Супруги празднуют вторую годовщину брака / Instаgram / @tinakunakey



Актер Венсан Кассель женился во Франции / Instаgram / @tinakunakey



Счастливые супруги празднуют вторую годовщину брака / Instаgram / @tinakunakey



Тина Кунаки поделилась неопубликованными ранее кадрами / Instаgram / @tinakunakey

Отметим, что Венсан Кассель провел в браке с Моникой Беллуччи 15 лет, и появление в его жизни Тины Кунаки, младше него на 30 лет, имела в прессе эффект взрывной бомбы.

Известно, что звездная пара познакомилась еще в 2015 году на острове Ибица. Произошло это сразу после того, как Венсан Кассель расстался с Моникой Беллуччи. Необычная внешность модели и роскошные формы привлекли 51-летнего актера. Поэтому они начали тайно встречаться, не комментируя свои отношения.

В 2016 году влюбленные посетили шоу Victoria's Secret в парижском Гран-Пале. В апреле 2019 году супруги стали родителями. У них родилась дочь, которую назвали Амазони.