68-летний английский рок-музыкант и актер Стинг 28 лет назад во второй раз женился на актрисе Труди Стайлер. По случаю годовщины свадьбы жена показала архивные фото с церемонии, которые покорили сеть.

Пара легендарного музыканта Стинга и британской актрисы Труди Стайлер почти 30 лет остается одной из самых крепких пар шоу-бизнеса. Сегодня, 20 августа, влюбленные и родители четырех детей празднуют 28-годовщину свадьбы. В инстаграм-профиле жены звезды появились архивные фото с церемонии, которыми она публично поздравила любимого мужа.

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На черно-белом и цветных кадрах молодожены позируют в Загсе, а фотограф подловил момент росписи. Невеста Труди Стайлер была одета в черное платье длины макси свободного покроя с белым воротничком. Образ довершали босоножки на высоком каблуке красного цвета, которые гармонировали с помадой на губах. О прическе избранница музыканта также позаботилась, сделав волнистую укладку.

Сам Стинг позировал в классическом сером костюме на черную футболку и не скрывал своего подъема от знакового события. Труди Стайлер также демонстрировала восторг на камеру, искренне улыбаясь.

"Пока все хорошо-28 лет спустя. С годовщиной", – трогательно поздравила жена Стинга с никелевой свадьбой.



Свадьба Стинга 28 лет назад / Фото: Instagram / @trudiestyler

Свадьба Стинга 28 лет назад / Фото: Instagram / @trudiestyler

Напомним, что Стинг был женат дважды. Впервые – на ирландской актрисе Фрэнсис Томелти, которая за восемь лет брака родила ему двоих детей. На Труди Стайлер музыкант женился в 1992 году после 10 лет совместной жизни. Он заверил, что секрет успешной супружеской жизни в том, что он сделал предложение лучшей подруге. Стинг убежден, что именно это помогает им с женой наслаждаться компанией друг друга и в то же время не терять страсти и любви.

У Труди Стайлер и Стинга четверо детей: сыновья 24-летний Джакомо и 35-летний Джейк и дочери 36-летняя Микки и 30-летняя Элиот.