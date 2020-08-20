68-річний англійський рок-музикант і актор Стінг 28 років тому вдруге одружився з акторкою Труді Стайлер. З нагоди річниці весілля дружина показала архівні фото з церемонії, які підкорили мережу.

Подружжя легендарного музиканта Стінга та британської акторки Труді Стайлер майже 30 років залишається однією з найміцніших пар шоу-бізнесу. Сьогодні, 20 серпня, закохані й батьки чотирьох дітей святкують 28-річницю весіллю. В інстаграм-профілі дружини зірки з'явились архівні фото з церемонії, якими вона публічно привітала коханого чоловіка.

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На чорно-білому й кольорових кадрах молодята позують в РАЦСі, а фотограф підловив момент розпису. Наречена Труді Стайлер була одягнена в чорну сукню довжини максі вільного крою з білим комірцем. Образ довершували босоніжки на високих підборах червоного кольору, які гармоніювали з помадою на губах. Про зачіску обраниця музиканта також подбала, зробивши хвилясту укладку.

Сам Стінг позував у класичному сірому костюмі на чорну футболку й не приховував свого піднесення від знакової події. Труді Стайлер також демонструвала захват на камеру, щиро усміхаючись.

"Поки все добре – 28 років потому. З річницею", – зворушливо привітала дружина Стінга з нікелевим весіллям.



Весілля Стінга 28 років тому / Фото: Instagram / @trudiestyler



Весілля Стінга 28 років тому / Фото: Instagram / @trudiestyler

Нагадаємо, що Стінг був одружений двічі. Вперше – з ірландською акторкою Френсіс Томелті, яка за вісім років шлюбу народила йому двох дітей. З Труді Стайлер музикант одружився 1992 року після 10 років спільного життя. Він запевнив, що секрет успішного подружнього життя в тому, що він зробив пропозицію найкращій подрузі. Стінг переконаний, що саме це допомагає їм з дружиною насолоджуватися компанією одне одного та водночас не втрачати пристрасті й любові.

З Труді Стайлер Стінг виховує чотирьох дітей: синів 24-річного Джакомо та 35-річного Джейка та доньок 36-річну Міккі та 30-річну Еліот.