Французька модель Тіна Кунакі та актор Венсан Кассель, вчора, 24 серпня відсвяткували другу річницю весілля. З нагоди цього свята, знаменитість поділилася в мережі неопублікованою раніше добіркою весільних фотографій.

Два роки тому, 24 серпня 2018 року, колишній чоловік Моніки Беллуччі Венсан Кассель одружився з моделлю Тіною Кунакі. Подружжя досі палко закохане одне в одного, адже в мережі можна побачити безліч життєрадісних світлин подружжя.

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23-річна модель відзначаючи другу річницю весілля, у своєму інстаграмі вирішила поділитися новими знімками з того самого дня, коли вона стала дружиною французького актора.

Зірка обрала на власне весілля білосніжне плаття з чималим декольте. Пишні форми та струнка талія Тіни Кунакі виглядали в цій сукні дуже ефектно. Водночас Венсан Кассель одягнув світлий костюм та сорочку бузкового кольору. Свій образ він доповнив стильними окулярами.

На раніше неопублікованих фотографіях Тіна Кунакі показала перші приготування до весілля, на яких візажист робить їй макіяж, а Венсан одягається. Серед інших фото можна побачити щасливе усміхнене фото французького актора та декілька зворушливих кадрів молодого подружжя.



Тіна Кунакі опублікувала архівні кадри з весілля / Instаgram / @tinakunakey



Подружжя святкує другу річницю шлюбу / Instаgram / @tinakunakey



Актор Венсан Кассель одружився у Франції / Instаgram / @tinakunakey



Щасливе подружжя святкує другу річницю шлюбу / Instаgram / @tinakunakey



Тіна Кунакі поділилася неопублікованими раніше кадрами / Instаgram / @tinakunakey

Зазначимо, що Венсан Кассель провів у шлюбі з Монікою Беллуччі 15 років і поява в його житті Тіни Кунакі, молодшої за нього на 30 років, мала в пресі ефект вибухової бомби.

Відомо, що зіркова пара познайомилась ще у 2015 році на острові Ібіса. Сталось це одразу після того, як Венсан Кассель розлучився з Монікою Беллуччі. Незвична зовнішність моделі та розкішні форми привабили 51-річного актора. Відтак вони почали таємно зустрічатись, не коментуючи свої стосунки.

У 2016 році закохані відвідали шоу Victoria's Secret у паризькому Гран-Пале. У квітні 2019 році подружжя стало батьками. У них народилася донька, яку назвали Амазоні.