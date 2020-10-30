Известная итальянская модель Тина Кунаки часто демонстрирует стильные образы в различных фотосессиях. Жена Венсана Касселя примерила черное платье с перьями, позируя на диване.

Тина Кунаки, жена Венсана Касселя и популярная итальянская модель, поделилась очередными фотографиями на своей странице в инстаграме. Она продемонстрировала новый стильный образ, который поразил сеть.

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Модель решила отдохнуть после насыщенных рабочих дней и отправилась на известный курорт Копакабана в Рио-де-Жанейро. Там Тина Кунаки остановилась в отеле Belmond Copacabana Palace. Оттуда звезда и поделилась фото.

Образ Тины Кунаки

Знаменитость позировала на белом диване в эффектном черном мини платье с страусиными перьями на тонких бретелях, которое демонстрировало загорелое тело Тины и ее безупречную фигуру. Его она объединила с лакированными туфлями на высоком каблуке с острым носком в тон. Стильный look дополняла маленькая черная сумочка от итальянского модного бренда Valentino.

Тина собрала волосы в лаконичный низкий пучок. Модель решила предстать с минимальным количеством макияжа, поэтому только выровняла тон и накрасила губы нюдовим блеском. Фотография выглядит очень атмосферно, ведь на ней сочетаются только черный и белый цвета.



Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey