Французская модель и жена актера Венсана Касселя любит выбирать стильный наряд и красивые локации для фото. Знаменитость сделала фотосессию на поляне, которая очень напоминает двор телепузиков – человекообразных плюшевых существ с антеннами на головах и телеэкранами на животе.

Новые кадры Тина Кунаки опубликовала в своем инстаграме. Знаменитость позировала в белом костюме с надписью, который состоял из футболки и шорт на завязках.

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Такой летний образ модель завершила белыми кроссовками и носками. Волосы Кунаки распустила и сделала легкий макияж.

В Instagram у вас есть фолловеры, в реальной жизни вы катаетесь на роликах,

– написала Тина Кунаки.

В комментариях поклонники оценили ее образ. "Ты всегда королева", "Невероятная", "Подпись к фото – огонь", "Красотка", "Ты удивительная".

В серии фотографий она прикрепила фото четырех телепузиков, которые позируют именно на том месте, где модель сделала фото. Показ британского телесериала для детей до 7 лет "Телепузики" завершился в 2001 году.

Дети особенно полюбили мультсериал из-за сказочных человекообразных четырех существ Тинки-Винки, Дипси, Лалу и ПО за их сказочную жизнь в волшебной стране Телепузии.

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