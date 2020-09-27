Кожен випуск "Танці з зірками 2020" має шалений успіх серед глядачів. І все не тільки завдяки яскравим постановкам учасникам, але й виходам ведучої Тіни Кароль.

Щонеділі попдіва постає перед глядачами у розкішних сукнях, які вдало підкреслюють її струнку фігуру та пишний бюст. І 5 випуск "Танців з зірками" не став винятком, передає 24 канал.

Читайте також Олег Винник і Олена Шоптенко захворіли на коронавірус

В прямому ефірі Тіна Кароль красувалась у вечірній нюдовій сукні з прозорими та червоними вставками. Вбрання мало сексуальний крій у зоні декольте, який оголював груди артистки. Окрім цього, сукня була зі шлейфом, що додало голлівудської розкоші образу Тіни Кароль.

До вбрання артистка підібрала масивні прикраси та взуття на підборах. Романтичні локони та макіяж з акцентом на червоні губи завершили look Тіни Кароль.

Ефектний та пікантний образ Тіни Кароль вже надихнув її фан-групу на творчість. На інстаграм-сторінці фантіни з'явилась намальована картинка з новим вбранням української знаменитості.